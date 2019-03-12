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الشاذلي: إقبال كبير على المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:11 ص
فحص فيروس سي
فحص فيروس سي
البهى عمرو
قال الدكتور يحيى الشاذلى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد وعضو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، إن مصر كان بها عدد كبير من المصابين بـ"فيروس سي"، موضحًا أن علاج هذا المرض كان مُكلِّفا قبل أن يتم اكتشاف العلاج الجديد.

وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناى سي بي سي، تقديم الإعلامية لمى جبريل، أن الدولة كانت توزع المرضى على المستشفيات وتم علاج أكثر من مليون شخص خلال عام ونصف العام.

وأشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت على 3 مراحل، مؤكدا أن إقبال المواطنين على الحملة فى مرحلتها الأخيرة فاق ما جاء فى سابقتيها.

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