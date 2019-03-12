إيران تعلن حصاد اليوم الأول من زيارة روحاني إلى العراق



نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ملخص لفعاليات اليوم الاول من زيارة الرئيس حسن روحاني إلى العراق.



وقال ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن اليوم الأول للقمة العراقية الإيرانية شهد لقاءات مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي والقادة السياسيين والتجاريين.



وأضاف انه تم الاتفاق على أمن إقليمي شامل، وتاشيرات سفر مجانية، سكك حديدية تربط بين البلدين، تطهير النهر الحدودي بعد 43 عاما، مناطق صناعية مشتركة، وتعاون في مجال الطاقة، 20 مليار دولار في التجارة، واتفاقية للتجارة الحرة.



وتستغرق زيارة روحاني 3 أيام، ومن المقرر أن يزور روحاني مدينتي كربلاء والنجف المقدستين لدى الشيعة يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي. وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية إن الرئيس الإيراني سيلتقي مع المرجع الأعلى للشيعة في العراق "آية الله العظمى" علي السيستاني.

