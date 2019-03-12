درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12/3/2019 بمحافظات مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 27

شبين الكوم 12 26

طنطا 11 25

دمنهور 10 24

الإسكندرية 10 24

بلطيم 13 24

مطروح 09 24

السلوم 08 25

سيوة 06 27

بورسعيد 13 21

دمياط 14 21

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 12 27

السويس 11 26

العريش 10 24

رفح 09 23

رأس سدر 11 24

نخل 04 28

نويبع 16 27

طابا 12 26

كاترين 05 22

الطور 15 25

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 15 26

مرسى علم 14 26

الفيوم 11 27

بني سويف 11 27

المنيا 10 28

أسيوط 09 28

سوهاج 09 29

قنا 10 30

الأقصر 10 31

أسوان 12 32

أبوسمبل 13 31

الوادي الجديد 12 30

شلاتين 16 28

أبورماد 16 27

رأس حدربة 17 26

حلايب 17 26

