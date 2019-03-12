ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12/3/2019 بمحافظات مصر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:08 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 13 27
شبين الكوم 12 26
طنطا 11 25
دمنهور 10 24
الإسكندرية 10 24
بلطيم 13 24
مطروح 09 24
السلوم 08 25
سيوة 06 27
بورسعيد 13 21
دمياط 14 21
الزقازيق 13 25
الإسماعيلية 12 27
السويس 11 26
العريش 10 24
رفح 09 23
رأس سدر 11 24
نخل 04 28
نويبع 16 27
طابا 12 26
كاترين 05 22
الطور 15 25
شرم الشيخ 18 27
الغردقة 15 26
مرسى علم 14 26
الفيوم 11 27
بني سويف 11 27
المنيا 10 28
أسيوط 09 28
سوهاج 09 29
قنا 10 30
الأقصر 10 31
أسوان 12 32
أبوسمبل 13 31
الوادي الجديد 12 30
شلاتين 16 28
أبورماد 16 27
رأس حدربة 17 26
حلايب 17 26

ترشيحاتنا

وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود

عودة الروح إلى الجسد.. برنامج إيطالي يؤكد رغبة رونالدو في العودة لريال مدريد

مشادة كلامية بين السبسى ورئيس حكومته في اجتماع مجلس الأمن.. فيديو

عمرو أديب لـ محمد صلاح: مش عايز أشوفك جنب رونالدو.. فيديو

الإفتاء: نفقة الزوجة تسقط شرعا في هذه الحالة

رسميا.. الزمالك يشكو لاعب الأهلي السابق

ابني في قلب كل مصري.. والد الشهيد إسلام مشهور يحكي عن بطولة نجله وفخره بها

لاعب مصري عمره 19 سنة يقترب من الظهور مع هامبورج في البوندسليجا

أحمد موسى لـ كامل الوزير: طهر وزراة النقل من جماعة الإخوان

مدرب المنتخب الوطني يصدم عبد الله السعيد ورمضان صبحي

التموين: لم يحذف أي مواطن من بطاقة الدعم بعد إعلان معايير الاستبعاد الأخيرة

ولي عهد بريطانيا يحذر من شرب الشاي.. لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو
العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية ..فيديو
نجل ضحية الطائرة الإثيوبية يكشف تفاصيل تواصل السفارة المصرية معه
شاهد.. رانيا يوسف تمارس الرياضة فى الجيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟