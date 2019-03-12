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يحيى الشاذلي: الكشف على 37 مليون شخص ضمن مبادرة 100 مليون صحة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:11 ص
فحص فيروس سي
فحص فيروس سي
البهى عمرو
قال الدكتور يحيى الشاذلى أستاذ الجهاز الهضمى والكبد وعضو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، إن المواطنين القاطنين فى محافظات المرحلة الثالثة لمبادرة 100 مليون صحة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي كانوا ينتظرون الحملة بفارغ الصبر.

وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة، المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية لمى جبريل، أن المواطنين يريدون الاطمئنان على أنفسهم مثل أقاربهم من المحافظات الاخري التى كانت ضمن المرحلة الاولى والثانية.

وأشار إلى أن الحملة تقوم بعمل الفحوصات والاختبارات بالمجان، وبشكل سريع.

وكشف أن هناك 37 مليون شخص تم فحصهم، وهناك نحو 4.5 % أى مليون و600 ألف شخص نتائجهم ايجابية، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين ليسوا مرضى لكن يتم تحويلهم لعمل الـ bcr والعلاج.

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