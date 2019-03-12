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أخبار البلد

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:01 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
ينشر موقع «صدى البلد» مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الخميس الموافق 7 مارس 2019.

الفجر 4:43 ص
الظهر 12:05 ص
العصر 3:29
المغرب 6:1
العشاء 7:18

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 4:48 ص
الظهر 12:10
العصر 3:32
المغرب 6:03 م
العشاء 7:22 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 4:44
الظهر 12:02 م
العصر 3:23 م
المغرب 55: 5 م
العشاء 7:12 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 4:37 ص
الظهر 11:54
العصر 3:16
المغرب 5:48 م
العشاء 7:03 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:44 ص
الظهر 12:00 ص
العصر 3:23 م
المغرب 5:56 م
العشاء 7:08

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