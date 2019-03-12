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تعليق قوي من عمرو أديب بعد إلغاء بث beIN sport في السعودية.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:58 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
محمد القاضي
علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء البث الحصري لقنوات "بي إن سبورت"، في السعودية.

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" «اتحاد الكرة الآسيوي قرر إنه هيكسر احتكار بي إن سبورت في السعودية، وإن شاء الله دي تكون البداية إن الاحتكار بتاعهم يتم كسره في أماكن كثيرة».

وأضاف: «نفسي مصر تعمل مع الاتحاد الإفريقي زي ما الاتحاد السعودي عمل مع الاتحاد الآسيوي، لإن الحاجات إللي تتعمل في مصر يبقي من حق مصر بثها»، موضحا: «الاتحاد الآسيوي طلب من الاتحاد السعودي توفير الكاميرات والمعدات والمعلقين لعمل البث».

وأشار: «نستطيع في مصر أن نقوم بنفس الشيء، ومصر قوية جدا داخل الاتحاد الإفريقي، ونقول لهم أسوة بما حدث مع الاتحاد السعودي»، متابعا: «أنا بكلم الجهات المعنية في مصر إنهم يكلموا الاتحاد الافريقي ويقولوا لهم إحنا إزاي نعمل زي الاتحاد الآسيوي وإزاي الحاجات إللي بتحصل علي أرضنا تبقي ملكنا».

وأردف: «إضرب في بي إن سبورت اليومين دول علشان الضرب فيهم حلال».

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