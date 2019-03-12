ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي يبحث مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة آخر مستجدات الأزمة الليبية

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:58 ص
وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي
أ ش أ
بحث وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، والوفد المرافق لها من الاتحاد الأفريقي برئاسة مفوض السلم والأمن، إسماعيل الشرقي، آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمّ المساعي الرامية إلى تجاوز الخلافات وإنجاح الحوار، ودفع مسار التسوية السياسية.

وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأثنين- أن اللقاء تناول مضمون البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التشاوري الثلاثي بين وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر الذي انعقد بالقاهرة في 5 مارس الجاري، والذي شدد على التزام الدول الثلاث بمواصلة جهودها من أجل الإسهام في دفع الحوار بين الأطراف الليبية، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، ويعيد إليها الأمن والاستقرار ويساعد على استكمال تنفيذ الاستحقاقات السياسية.

وأكّد الوزير التونسي في هذا السياق مساندة بلاده للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وفقا للاتفاق السياسي وخطّة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

وتم التأكيد خلال اللقاء على الدور المحوري لتونس في المساعدة على حلّ الأزمة في ليبيا، والجهود التي تبذلها الدبلوماسية التونسية في هذا الإطار.

إلى جانب الأزمة الليبية، تطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا، وفي أفريقيا جنوب الصحراء، والمبادرات المطروحة لحلّ النزاعات وبناء السلام في المنطقة.

ترشيحاتنا

وفاة الأمير فيصل بن بدر بن فهد آل سعود

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في شهر مارس.. فيديو

نجمة مسرح مصر تستقبل مولودها الأول

الإفتاء: نفقة الزوجة تسقط شرعا في هذه الحالة

بينهم عميد شرطة.. إصابة أكثر من 10 أشخاص في إطلاق نار بالمغرب

البرلمان يوافق بشكل نهائي على قانون الدفع غير النقدي.. فيديو

بريطانيا تتوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست

قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو

مشادة كلامية بين السبسى ورئيس حكومته في اجتماع مجلس الأمن.. فيديو

عمرو أديب عن ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية: كانوا في مهام لخدمة بلادهم.. فيديو

أول رد من لاعب الأهلي السابق على شكوى الزمالك ضده

كشف مخدرات للعاملين في ماسبيرو.. الرعاية الطبية: نؤيد بشدة.. ومسئول: سيكون مفاجئا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو
العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟