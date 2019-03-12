وزير الخارجية التونسي يبحث مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة آخر مستجدات الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مع الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، والوفد المرافق لها من الاتحاد الأفريقي برئاسة مفوض السلم والأمن، إسماعيل الشرقي، آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمّ المساعي الرامية إلى تجاوز الخلافات وإنجاح الحوار، ودفع مسار التسوية السياسية.



وذكرت الخارجية التونسية - في بيان اليوم الأثنين- أن اللقاء تناول مضمون البيان الختامي الصادر عن الاجتماع التشاوري الثلاثي بين وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر الذي انعقد بالقاهرة في 5 مارس الجاري، والذي شدد على التزام الدول الثلاث بمواصلة جهودها من أجل الإسهام في دفع الحوار بين الأطراف الليبية، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها، ويعيد إليها الأمن والاستقرار ويساعد على استكمال تنفيذ الاستحقاقات السياسية.



وأكّد الوزير التونسي في هذا السياق مساندة بلاده للمسار الذي ترعاه الأمم المتحدة وفقا للاتفاق السياسي وخطّة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.



وتم التأكيد خلال اللقاء على الدور المحوري لتونس في المساعدة على حلّ الأزمة في ليبيا، والجهود التي تبذلها الدبلوماسية التونسية في هذا الإطار.



إلى جانب الأزمة الليبية، تطرق الطرفان إلى تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا، وفي أفريقيا جنوب الصحراء، والمبادرات المطروحة لحلّ النزاعات وبناء السلام في المنطقة.