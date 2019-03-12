أحمد فهمي يروي أول لقاء جمعه بـ هنا الزاهد..فيديو

روى الفنان أحمد فهمى، أول لقاء جمعه بخطيبته الفنانة هنا الزاهد، قائلا: "كنت رايح احضر عرض خاص فيلم حرب كرموز بعد دعوتى من أمير كرارة"، متابعا:"حبيت أعمل نمرة ولبست نظارة شمس بس محدش عبرنى".



وأكمل فهمى خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "وأنا معدى من قدام هنا قالتلى عامل كده ليه، قلتلها بعمل نمرة بس، لترد هنا ساخرة كنت فاكراه عبيط".



