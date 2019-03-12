أحمد فهمي يروي أول لقاء جمعه بـ هنا الزاهد..فيديو

روى الفنان أحمد فهمى، أول لقاء جمعه بخطيبته الفنانة هنا الزاهد، قائلا: "كنت رايح احضر عرض خاص فيلم حرب كرموز بعد دعوتى من أمير كرارة"، متابعا:"حبيت أعمل نمرة ولبست نظارة شمس بس محدش عبرنى".
وأكمل فهمى خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "وأنا معدى من قدام هنا قالتلى عامل كده ليه، قلتلها بعمل نمرة بس، لترد هنا ساخرة كنت فاكراه عبيط".
وأكمل فهمى خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "وأنا معدى من قدام هنا قالتلى عامل كده ليه، قلتلها بعمل نمرة بس، لترد هنا ساخرة كنت فاكراه عبيط".