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أحمد فهمي يروي أول لقاء جمعه بـ هنا الزاهد..فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:51 ص
أحمد فهمى وهنا الزاهد
أحمد فهمى وهنا الزاهد
حمزة شعيب
روى الفنان أحمد فهمى، أول لقاء جمعه بخطيبته الفنانة هنا الزاهد، قائلا: "كنت رايح احضر عرض خاص فيلم حرب كرموز بعد دعوتى من أمير كرارة"، متابعا:"حبيت أعمل نمرة ولبست نظارة شمس بس محدش عبرنى".

وأكمل فهمى خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي": "وأنا معدى من قدام هنا قالتلى عامل كده ليه، قلتلها بعمل نمرة بس، لترد هنا ساخرة كنت فاكراه عبيط".

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