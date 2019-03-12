ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نشرة أخبار البرلمان.. الموافقة النهائية على قانون الدفع غير النقدي.. وأزمة مع الحكومة بسبب امتحان خريجي الطب بعد البكالوريوس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:02 ص
القسم السياسي

ترشيحاتنا

عمرو أديب: كامل الوزير "وحش" داخل على منظومة السكة الحديد.. فيديو

تعليق ناري من عمرو أديب على تصريحات الفريق كامل الوزير.. فيديو

وزير سابق يكشف تفاصيل حواره مع السفيرة الأمريكية بعد استقالته من حكومة الإخوان

أحمد موسى يعلق على احتراق ملعب فى قطر: بشرة خير.. فيديو

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

لاعب مصري عمره 19 سنة يقترب من الظهور مع هامبورج في البوندسليجا

الصحة توضح حقيقة منع المتحدث باسمها من دخول مكتب الوزيرة

عمرو أديب عن ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية: كانوا في مهام لخدمة بلادهم.. فيديو

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

عمرو أديب لـ محمد صلاح: مش عايز أشوفك جنب رونالدو.. فيديو

أول تعليق من فرنسا على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات

وزير التموين يكشف حقيقة إلغاء الدعم.. ويؤكد: المواطن يحصل على السلع ببلاش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو
العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية ..فيديو
نجل ضحية الطائرة الإثيوبية يكشف تفاصيل تواصل السفارة المصرية معه
شاهد.. رانيا يوسف تمارس الرياضة فى الجيم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟