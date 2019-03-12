نشرة أخبار البرلمان.. الموافقة النهائية على قانون الدفع غير النقدي.. وأزمة مع الحكومة بسبب امتحان خريجي الطب بعد البكالوريوس

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الإثنين 11 مارس:
8 وزراء بالبرلمان.. النواب يوجه سهامه إلى الحكومة في جلسة حل المشكلات
النواب يعيد مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي للجنة الصحة
وزير التموين يكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة.. اشحن واصرف
عبدالعال ينتقد الحكومة: الوزارات تتصارع على انتزاع الاختصاصات
النواب يوافق مبدئيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. والرأي النهائي غدا
أزمة في البرلمان بشأن قانون مهنة مزاولة الطب.. والحكومة تطلب تأجيل التصويت
النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. وتطبيقه العام المقبل
النواب يوافق على تعديلات قانون سوق الغاز بشأن الغرامات
النواب يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا
وزير الإنتاج الحربي: نتجه لإنشاء عداد كهربائي مصري 100%
8 وزراء بالبرلمان.. النواب يوجه سهامه إلى الحكومة في جلسة حل المشكلات
النواب يعيد مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي للجنة الصحة
وزير التموين يكشف تفاصيل منظومة صرف الخبز الجديدة.. اشحن واصرف
عبدالعال ينتقد الحكومة: الوزارات تتصارع على انتزاع الاختصاصات
النواب يوافق مبدئيا على قانون التصالح في مخالفات البناء.. والرأي النهائي غدا
أزمة في البرلمان بشأن قانون مهنة مزاولة الطب.. والحكومة تطلب تأجيل التصويت
النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. وتطبيقه العام المقبل
النواب يوافق على تعديلات قانون سوق الغاز بشأن الغرامات
النواب يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا
وزير الإنتاج الحربي: نتجه لإنشاء عداد كهربائي مصري 100%