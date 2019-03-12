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أخبار العالم

الجارديان تكشف تفاصيل السنوات الأخيرة لزعيم حركة طالبان الملا عمر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:31 ص
الملا عمر
الملا عمر
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، عن تفاصيل السنوات الأخيرة للأب الروحي وزعيم حركة طالبان الإرهابية، الملا عمر، الذي توفى في شهر أبريل عام 2013.

وقالت الصحيفة، إن الملا عمر كان ينتقل في سنواته الأخيرة من مكان لآخر داخل أفغانستان، وذلك هربًا من القوات الأمريكية التي كانت تفتش بيوتًا اعتقدت أنه اتخذها ملاذا آمنا.

وأضافت أن الإدارة الأمريكية ظنت أن الملا عمر شأنه شأن زعيم القاعدة، أسامة بن لادن، يختبئ في باكستان، لكنه ظل يعيش في أفغانستان طوال الفترة التي أعقبت سقوط حكم حركة طالبان عام 2001.

وأشارت "الجارديان" إلى أن الملا عمر لم يكن الزعيم الفعلي للحركة حتى وفاته عام 2013 ولا بعد عامين عليها؛ بيد أنه فوض مسئولياته لنوابه، وتحول لـ"ناسك" رفض استقبال أحد حتى أبناء عائلته، وظل يكتب ملاحظات بلغة سرية، ويختبئ أحيانا من الدوريات الأمريكية في قنوات الري.

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