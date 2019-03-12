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شاهد.. ريهام سعيد تتعرض لموقف محرج على الهواء

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:20 ص
الإعلامية ريهام
الإعلامية ريهام سعيد
حسام الحارتي
تعرضت الإعلامية ريهام سعيد، لموقف طريف على الهواء، خلال تقديمها برنامج " صبايا "، المذاع عبر فضائية " الحياة " وهو اتصال على هاتفها الشخصي.

وأضافت أن ابنها تعرض لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، لذلك حرصت على تواجد هواتفها الشخصية معها اثناء تقديم البرنامج الخاص بها، خوفا من أن يتعرض لوعكة من جديد.

وتناقش الإعلامية ريهام سعيد خلال برنامج "صبايا"، المذاع عبر فضائية " الحياة "، أسباب عدم توجه سيدات الشوارع إلى دور الرعاية من أجل احتوائهم وانقاذهم، وتكشف عن أسباب مثيرة للغاية .

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