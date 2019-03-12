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فن

في ذكرى رحيله.. تعرف على قصة وفاة عادل خيري.. نوستالجيا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 09:00 ص
عادل خيرى
عادل خيرى
أحمد إبراهيم
على الرغم من أنه لم يقضِ سوى 7 سنوات فى عالم الفن إلا أن الفنان الراحل عادل خيرى قدم مجموعة من الأعمال الفنية التى تعد علامة من علامات السينما المصرية حيث اشتهر بالكوميديا كونه خفيف الظل، وذلك لم يأتِ من فراغ كونه ابن المسرحى الكبير بديع خيرى.

قصة وفاة الفنان الراحل عادل خيرى كانت مأساوية حيث كان مريضًا بالسكر ورثه عن والده بديع خيرى ثم أصيب بتليف فى الكبد وقبل وفاته بعام واحد كان لا يستطيع أن يستكمل العرض المسرحي دون أن يأخذ بعض العقاقير والأدوية في فترات الراحة بين فصول المسرحية واستمر الحال على هذا النحو حتى توقف نهائيًا عن العمل في المسرح في أواخر أيامه بعد ان ساءت حالته وأصبح مقيمًا في المستشفى بصفة مستمرة.

وكان الفنان محمد عوض يقوم بدوره على المسرح أثناء فترة مرضه فقد كان من القلائل الذين صادقهم داخل الوسط الفني وبعد فترة لم يطيق البقاء طويلًا في المستشفى والابتعاد عن رؤية جمهوره فقرر الذهاب ذات مرة إلى المسرح وبعد أن انتهى العرض توجه إلى خشبة المسرح من الكواليس فضجت القاعة بالتصفيق طويلا له، فانهمرت الدموع على وجنتيه متأثرا بحفاوة الجمهور به.. وقد توفى بعد هذا المشهد بأيام وكأنه كان يريد أن يلقى نظرة الوداع على المسرح الذي ارتبط به منذ أن كان يذهب إليه وهو طفل بصحبة والده.

كما قدم العديد من الأفلام التى لاقت نجاحًا جماهيريًا منها فيلم "البنات والصيف" 1960م وهى القصة الأولى للمخرج عز الدين ذو الفقار وبطولة عادل خيري وكمال الشناوي ومريم فخر الدين كما قام ببطولة فيلم "لقمة العيش" سنة 1960م مع الفنانة مها صبرى والفنان صلاح ذو الفقار والفنانة زوزو ماضى اخراج نيازى مصطفى وقد قام بأداء دورين لرجل وامرأة.

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