حفاظا على القلب والكبد.. فوائد لا تتوقعها لانخفاض الوزن

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس اخصائى التغذية الرياضية، فوائد تخفيف الوزن الذى يحلم بها العديد من الأشخاص أصحاب الوزن الزائد وهذه الفوائد الصحية لخسارة الوزن تشمل ما يلي:



يقى من العديد من الأمراض أبرزها أمراض القلب والضغط والسكر.

يحقق حالة من التوازن والاستقرار الفسيولوجي أو النفسي.

يمنه تقلبات المزاج ويقلل من حدة التوتر.

يساعد فقدان الوزن فى خفض الكولسترول.

يحسن من تدفق الأكسجين إلى الخلايا.

يحسن الدورة الدمويّة، ويمنع التعب والإرهاق.

يعالج مشاكل العظام والعمود الفقري.

يقي من أوجاع الظهر، والقدمين.

يعالج التهاب المفاصل.

يزيد الثقة بالنفس.

يقضى على عسر الهضم.

يخلص الجسم من السموم.

يحافظ على الكبد من الأصابة بالدهون.

ينشط الذهن.