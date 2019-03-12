ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

حفاظا على القلب والكبد.. فوائد لا تتوقعها لانخفاض الوزن

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:59 ص
فوائد انخفاض الوزن
فوائد انخفاض الوزن
أسماء عبد الحفيظ
كشف الدكتور عبد الرحمن شمس اخصائى التغذية الرياضية، فوائد تخفيف الوزن الذى يحلم بها العديد من الأشخاص أصحاب الوزن الزائد وهذه الفوائد الصحية لخسارة الوزن تشمل ما يلي:

يقى من العديد من الأمراض أبرزها أمراض القلب والضغط والسكر.
يحقق حالة من التوازن والاستقرار الفسيولوجي أو النفسي.
يمنه تقلبات المزاج ويقلل من حدة التوتر.
يساعد فقدان الوزن فى خفض الكولسترول.
يحسن من تدفق الأكسجين إلى الخلايا.
يحسن الدورة الدمويّة، ويمنع التعب والإرهاق.
يعالج مشاكل العظام والعمود الفقري.
يقي من أوجاع الظهر، والقدمين.
يعالج التهاب المفاصل.
يزيد الثقة بالنفس.
يقضى على عسر الهضم.
يخلص الجسم من السموم.
يحافظ على الكبد من الأصابة بالدهون.
ينشط الذهن.

ترشيحاتنا

رئيس مصلحة الجمارك يكشف بالتفصيل قيمة الرسوم المستحقة على السيارات الأوروبية.. فيديو

أمير كرارة في الإسكندرية بسبب كلبش 3

توقعات الابراج اليوم الثلاثاء 11 مارس.. الثور.. القمر في برجك يمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية

واشنطن تحذر برلين من التعاون مع هواوي الصينية

بيومي فؤاد: مازلت أعمل مرمما للوحات الأثرية بوزارة الثقافة.. فيديو

أمريكا تسحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا

سنغافورة تعلق رحلات بوينج 737 ماكس بعد حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

حبس جزار قتل سائقا في إمبابة

الأزهر: رسول الله أوصى الأزواج بالابتعاد عن أمرين للفوز بالسعادة

بيومي فؤاد يبكي.. دفنت ولدتي ولم أحضر عزاءها.. فيديو

الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الإسكان السعودي يفتتح (وافي).. وإقبال كبير على كليوباترا العقارية.. صور

عاش هنا.. يوثق رحلة بطرس غالي كأول عربي قبطي يشغل منصب أمين عام الأمم المتحدة

سمر أصغر مأذونة في مصر.. بنت أسوان تعقد قران 50 عروسة خلال عام.. صور

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

فيديو

أحمد مجدي: مشروع ممشى أهل مصر يعيد جمال ورونق نهر النيل..فيديو
فيديوجراف| قصة اختفاء غامضة لـ أول امرأة تقود طائرة في التاريخ
الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وتناشد المواطنين عدم تخفيف الملابس.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟