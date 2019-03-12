ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عمرو أديب يحذر من اختفاء 10 مهن خلال عام 2040.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:23 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
محمد القاضي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك 10 مهن ستختفي وتنتهي بحلول عام 2040.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «فيه مهمن مش هتكون موجودة في سنة 2040، وأولها "أمين مكتبة، وطباعة الصحف، وخدمات البريد، ووكلاء السفر ومكاتب السياحة، وعمال تجميع العربيات، والتسويق الهاتفي، والكاشير، والحطابين، وصرافي البنوك، وعمال الغزل والنسيج».

واستطرد: «في 2040 الوظائف دي هتروح، ومش هتكون موجودة، والمفروض اللي عنده عيِّل يجهزه من دلوقت».

ترشيحاتنا

ويزو ترزق بطفلها الأول: نورتنا وزودتنا يا إسماعيل

بالصدفة.. نجاة وزير عربي من حادث سقوط الطائرة الإثيوبية

تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

تعليق قوي من عمرو أديب بعد إلغاء بث beIN sport في السعودية.. فيديو

إعادة بين الخشن ومجلع في الانتخابات التكميلية للبرلمان بدائرة أشمون

موجز الأخبار.. ‎السيسي للمستثمرين اليابانيين: عازمون على تغيير الواقع.. وأبو العينين يطالب بإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر

لاعب مصري عمره 19 سنة يقترب من الظهور مع هامبورج في البوندسليجا

شاهد فرحة المصريين بعد تولى كامل الوزير وزارة النقل.. فيديو

بيومي فؤاد: مازلت أعمل مرمما للوحات الأثرية بوزارة الثقافة.. فيديو

الصحة توضح حقيقة منع المتحدث باسمها من دخول مكتب الوزيرة

في أول تعليق له .. زين الدين زيدان: حان الوقت لتغيير بعض الأمور

عمرو أديب يطالب بتفوير مجمع التحرير.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟