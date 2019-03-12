عمرو أديب يحذر من اختفاء 10 مهن خلال عام 2040.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك 10 مهن ستختفي وتنتهي بحلول عام 2040.



وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «فيه مهمن مش هتكون موجودة في سنة 2040، وأولها "أمين مكتبة، وطباعة الصحف، وخدمات البريد، ووكلاء السفر ومكاتب السياحة، وعمال تجميع العربيات، والتسويق الهاتفي، والكاشير، والحطابين، وصرافي البنوك، وعمال الغزل والنسيج».



واستطرد: «في 2040 الوظائف دي هتروح، ومش هتكون موجودة، والمفروض اللي عنده عيِّل يجهزه من دلوقت».