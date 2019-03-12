أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو

روى الفنان أحمد فهمى موقفا كوميديا، بينه وبين الفنانة هنا الزاهد، قائلا: "هنا لما بتنزل الميَّه وبتطلع، شكلها بيكون غير خالص، ومبتكونش رقيقة أبدا".



وتابع "فهمى" خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"صورت هنا مرة وهيا طالعة من البسين، وكان نفسى كل جمهورها يشوفها، ساخرا: "كنت شايف على ربيع قدامي".