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أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:08 ص
هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمى
حمزة شعيب
روى الفنان أحمد فهمى موقفا كوميديا، بينه وبين الفنانة هنا الزاهد، قائلا: "هنا لما بتنزل الميَّه وبتطلع، شكلها بيكون غير خالص، ومبتكونش رقيقة أبدا".

وتابع "فهمى" خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"صورت هنا مرة وهيا طالعة من البسين، وكان نفسى كل جمهورها يشوفها، ساخرا: "كنت شايف على ربيع قدامي".

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