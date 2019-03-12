الصحة العالمية: مصر ستصبح أول دولة في العالم خالية من فيروس سي.. فيديو

قال الدكتور جمال عصمت مستشار منظمة الصحة العالمية وعضو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، إن الأبحاث والإحصائيات التي تمت على المصريين، كانت تؤكد أن هناك 6 ملايين مواطن يعانون من "فيروس سي".



وأضاف خلال حواره ببرنامج هنا العاصمة المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية لمى جبريل، أن الدولة عالجت 2 مليون و50 ألف شخص قبل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "100 مليون صحة".



وأشار إلى أن مصر ستتخلص من فيروس سي فى 2020، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية سبق أن وضعت خطة تنتهى فى 2030 بالقضاء على الفيروس بمصر ولكن مبادرة الرئيس ستسبق ذلك بكثير.



وأكد أن مصر ستصبح أول دولة فى العالم خالية من فيروس سي، مشيرًا أن هذا النجاح ناتج عن تكاتف الجميع في الدولة.

