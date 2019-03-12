الصحة العالمية: 90% من أورام الكبد سببها فيروس سي.. فيديو

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية وعضو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية، إن مرض "فيروس سي" من الأمراض الأشد خطورة على الأصحاء في مصر.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية لمى جبريل، أن أورام الكبد ناتجة عن فيروس سي، أن 90% من أورام الكبد تكون بسبب فيروس سي.



وأشار إلى أن مصر الآن تقوم بعلاج المواطنين المصابين بـ"فيروس سي" فى المراحل الاولى من الاصابة، لافتا إلى أن الاستثمار فى هذا العلاج يعتبر أكبر استثمار يتم فى الدولة.



وأكد أن كل شخص مصاب ولا يعلم بالاصابة كان ينقلها لـ 4 أشخاص خلال فترة حياته، مشيرًا إلى أن الاصابة قد تنتقل إلى الاقارب أو الى شخص يستخدم أدوات استعملها هذا المصاب.