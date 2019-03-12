أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو

روى الفنان أحمد فهمي، تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنانة هنا الزاهد، قبل ارتباطهما، مشيرًا إلى أنه لم يكن تجمعهما صداقة من قبل، ولكنه شاهدها خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز" حيث أول لقاء بينهما.



وأضاف "فهمي" خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" بحضور الفنانة هنا الزاهد، أنه كان يرتدي نظارة شمس في ذلك اليوم، مضيفا: "كنت عايز أعمل نمرة عشان أكون جامد والنمرة مأكِّلتش مع حد، ومفيش حد عبرني، لكن «هنا» قالت لي إيه اللي أنت عامله ده؟ لبس نظارة بالليل؟".



وأكمل: "كنت فاكرها بيئة عشان موضة الشعر الأصفر والعيون الخضراء دي بتكون مضروبة في مصر ولما خرجت برا لقيت واحد من برا المجال بيقولي إيه ده أنت قاعد مع هنا الزاهد دي قمر أنا كنت في الكنافة ومعرفش حاجة وأنها مكسرة الدنيا روحت راجع قاعد معها تاني بس مأخدتش رقمها".



ونوه إلى أن ثاني لقاء جمعه بـ"هنا الزاهد" كان في فرح شقيقتها، وقال: "شوفتها من غير ميك أب وأنا بحب شكلها من غيره وكانت قاعدة مع علي ربيع وبعدها بـ3 أيام لاقيته بيكلمني كنت شاكك انهم متفقين إنهم يخلوني آجي أقعد معاهم في الكافية، وقالتلي أنت إزاي مش عندك إنستجرام؟".