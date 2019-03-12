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برلماني: الرئيس أعاد حقوق ذوي الإعاقة المهدرة على مر التاريخ.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 04:48 ص
الرئيس السيسي وهو
الرئيس السيسي وهو يكرم ذوي القدرات الخاصة
محمد القاضي
قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كانت مهدرة لفترات كبيرة من التاريخ.

وأشار "حنفي"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا لا يحصلون على حقوقهم البسيطة بالشكل المناسب.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح هذا الملف بجرأة وشجاعة، لإعادة حقوقهم ودمجهم بالمجتمع.

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