بحث دولي يكشف تفاصيل رحلات المغامرين الأجانب إلى مصر قبل 5 قرون

كشف سعيد رخا، مدير عام متحف رشيد الوطني، عن عدد من الرحالة الذين زاروا مدينة رشيد، وقاموا بوصفها، ومنهم بيري رايس عام 1521، وسيزار لامبرث عام 1627، وفانزليب عام"1672-1673"، وبول لوكاس عام 1699، وفان إيجمونت وهيمان ونوردن عام 1795، وريتشارد بوكوك عام 1737، وسافاري عام 1777، وسونيني ولالارم وفيفاندينو عام 1798، وجولوا عام 1798.



جاء ذلك في بحث له نُشِرَ في المجلة الدولية للميراث الثقافي والعلوم الاجتماعية،وهي مجلة دولية محكمة تصدر شهريا ،ويرأس تحريرها عالم الأثار المصري الدكتور محمود أحمد درويش،وتسعي لتوفير منصة فكرية للعلماء الدوليين،لتعزيز الدراسات متعددة التخصصات في الميراث الثقافي والعلوم الاجتماعية، لتصبح مجلة رائدة في العالم.



وفي بحثه قال رخا إنه كان لكتابات أوائل الرحالة المغامرين الذين استطاعوا الوصول إلي مصر في العصر الحديث عامل السحر،في توجيه من تبعهم من رحالة ومغامرين، لشغفهم بما تحتويه هذه الأرض من تاريخ وآثار وعادات وتقاليد،وتعود أولى الكتابات المدونة من طرف رحالة غربيين الى مصر إلى القرن الثالث عشر، وكانت في أغلبها لرجال دين كانوا يرافقون الحملات الصليبية، من بينهم قس سويسري من مدينة بازل يدعى فيليكس فابري.



واضاف: وبدأ الرحالة في التوافد إلى مصر بدءًا من بدايات القرن السادس عشر الميلادي، عندما ظهر منهم من كان يدرس حال البلاد لإعطاء قياداتهم السياسية المعلومات التي تساعدهم علي غزو مصر، وأمثال هؤلاء الرحالة مَن يمكن أن نطلق عليهم الرحالة الجواسيس الذين كان معظمهم من الفرنسيين مثل البارون دي توت وسافاري وفولني، وكان لهم دور كبير في حملة نابليون بونابرت عام 1798.



واستطرد: أما في أوائل القرن التاسع عشر، وبعد نشر كتاب وصف مصر والتغير الكبير أثناء ولاية محمد علي، ازداد أعداد الرحالة نتيجة الانفتاح، خاصة بعد أن انتبه العالم إلي الحضارة الفرعونية وفك طلاسم حجر رشيد واللغة المصرية القديمة علي يد شامبليون عام 1822 ، فتوالت زيارات الرحالة ليروا هذا العالم الخفي خاصة بعد أن استتب الأمن بفضل سياسات محمد علي، ما شجع علي التوغل في أراضي مصر والارتحال إلي جنوبها.



وأكمل أن الرحلة استمرت بصورة كثيفة حتي الاحتلال الإنجليزي عام 1882 الذي حدث بعده تغير وتطور في مفهوم الرحالة، عندما قام كوك ومن بعده ابنه بعمل رحلات نيلية منظمة علي ظهر مراكب بخارية فضلا عن الدهبيات، ليتخذ الرحالة مسميات عديدة جديدة مثل السائح والمستكشف وعالم المصريات والمستشرق، كل هؤلاء الذين ما زالوا يتوافدون علي مصر حتي وقتنا الحالي.



وقال: وقد نزل الرحالة الفرنسيين فى ضيافة نواب القنصل فى رشيد،فنزل مونكونى لدى نائب القنصل ونزل كوبان فى ضيافة انوريه دى بريمون وأكدا تمتع الفرنسيين بحرية التجارة فيها،غير انه لا بد من دفع الرسوم الجمركية على البضائع، مضيفا: ويزرع فى المدينة العديد من الحاصلات مثل الموز والبطيخ فضلا عن كون المدينة من الموانئ الهامة وتمتاز بغنى ثرواتها الزاعية والحيوانية.



وواصل سعيد رخا،: لقد أسهب الرحالة الأوربيون فى وصف مدينة رشيد وروعتها وجمالها وما تمتاز به من طبيعة خلابة وتربة خصبة،كذلك وصف أهالى رشيد وعمائرها وشتى مناحى الحياة بها وهو ما تناولناه فى كتاب بعنوان رشيد فى عيون الرحالة الأوربيين،ولم تقتصر زيارات الرحالة على مدن مصر وموانيها الهامة وانما تجولوا فى المدن والقرى الصغيرة خاصة المناطق الواقعة بالقرب من رشيد فوصفها بيلون انها من اجمل القرى.



ولفت مدير عام متحف رشيد الوطني، إلى أن اتجاه الرحالة بعد زيارة الاسكندرية كان عادة إلي رشيد حيث منها يستقلون المركب الي ميناء بولاقبالقاهرة ,إلا انه وبعد إنشاء قناة المحمودية تحولت الاهمية الي فوة وانحسرت اهمية رشيد لذا جاء وصف المدينة في القرن التاسع عشر مختلفا فقد أصبحت المدينة خاوية وذكر لين انه اصبح يعيش بها 10آلاف بعدما كان بها ما يزيد علي 40 الف نسمة، وحزن علي المحلات المهجورة، إلا انه زار مساجدها التي تميزت مآذنها باللون الأبيض، خاصة مسجد أبو مندور، ذلك الشيخ المبروك الذي بقبره طلسم لحماية النيل والحدائق من رمل الصحراء، وأن الكثير من النساء يقصدون هذا القبر داخل الجامع ويقدمون النذور لمعجزاته في الشفاء من العقم.



واختتم "رخا" بحثه، بأن معظم الرحالة عانوت في رحلتهم النيلية الي القاهرة وذكروا العديد من القصص،الا ان ما يشغل تفكيرهم هو الوصول الي القاهرة لما عرفوا عن عجائبها وغرائبها، وكانت رحلتهم في القاهرة تبدأ في ميناء بولاق،حيث تنتهي بهم الرحلة علي ظهر مركب يحملهم من رشيد إلى القاهرة وما حولها.