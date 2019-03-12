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رياضة

مدرب دجلة: هدفنا حصد الـ24 نقطة من الـ8 مباريات المتبقية.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:59 ص
اليوناني تاكيس جونياس
اليوناني تاكيس جونياس
محمد رشاد
وجه اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، الشكر إلى لاعبيه، بعد التعادل أمام طلائع الجيش بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال "تاكيس" فى تصريحات لقناة "أون سبورت" عقب نهاية اللقاء :"أتمنى لفريق طلائع الجيش التفوق في باقي مباريات الدوري، وأحيي لاعبينا على الأداء، لأننا كنا محظوظين في الشوط الأول بعدما أتيحت لنا فرص محققة للتسجيل".

واستطرد: "لم نخلق أي فرص في الشوط الأول، لكن في الثاني بدأنا السيطرة على المباراة وخلقنا الفرص لكننا لم نسجل ،بالنسبة لي أداء اللاعبين كان جيد للغاية، وأنا مبسوط من تطور مستواهم منذ بداية الموسم وحتى الآن".

وأكمل تصريحاته: "من الصعب عندما تواجه فريقا يدافع من الثلث الأخير في ملعبه أما مسألة تأخير التغييرات فهي تتبع للتكتيك أو خطة اللعب ، لا زالت هناك 8 مباريات بـ24 نقطة، والفوز هدفنا جميعا فيها، وأهم شئ بالنسبة لي أن لا نستقبل أي أهداف".

وأضاف: "جزء من تطور الفريق عدم استقبال أي أهداف في المباراة، وبالنظر إلى مباريات الفريق في الدور الأول وحاليا فستجد بأننا أفضل دفاعيا ،عانينا في يناير بعض رحيل اللاعبين والتعاقد مع لاعبين أخرين لذلك احتجنا وقت أخر لتعويد اللاعبين على طريقة اللعب".

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