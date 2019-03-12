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أخبار العالم

5 دول أفريقية تنشئ اتحادا لأرباب العمل برئاسة موريتانيا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:47 ص
رئيس وزراء موريتانيا
رئيس وزراء موريتانيا
أ ش أ
أعلن رؤساء منظمات أرباب العمل في كل من موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو ومالي، إنشاء اتحاد لأرباب العمل، على أن تتولى موريتانيا رئاسته لمدة سنتين.

واحتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، أعمال الجمعية العامة التأسيسية لاتحاد منظمات أرباب الأعمال، أمس ، الإثنين.

وذكرت الاذاعة الموريتانية ان الاتحاد الجديد وضع آلية مؤسسية للتبادل التجاري بين هيئات أرباب العمل، وازالة العوائق التى تعيق النشاط التجاري بين البلدان الأعضاء، والسعي لجعل القطاع الخاص محركا للنهضة الاقتصادية والاجتماعية فى دول الساحل، ومواكبة الجهود المشتركة فى مجال تعزيز الامن والتنمية بدول المنطقة .

وقال المهندس محمد ولد عبد الفتاح وزير النفط والطاقة والمعادن الموريتاني ان هذا الاتحاد يجسد تطلع المجموعة لتعزيز آليات الاندماج الاقتصادي، عبر استحداث الأطر المؤسسية، وضمان مواكبة القطاع الخاص للجهود الهادفة لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين دولها.

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