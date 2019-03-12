حبس جزار قتل سائقا في إمبابة

أمرت نيابة إمبابة، برئاسة المستشار محمد علما، حبس جزار قتل سائقا نتيجة خلافات بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيق.



كما أمرت بتشريح جثة الشاب لبيان الإصابات بها وتحديد سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وتلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير امن الجيزة، اخطارا، يفيد بمصرع سائق فى مشاجرة بمنطقة إمبابة، فأمر بسرعة كشف الملابسات وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.



وكشفت التحريات التى اجريت بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، عن ان المتهم "أ.ع"- جزار، نشبت بينه وبين المجنى عليه مشاجرة بسبب خلافات بينهما، قام على اثرها الاول بطعنه مما ادى لمصرعه.



ونجحت فرق المباحث برئاسة المقدم محمد ربيع رئيس مباحث امبابة فى ضبط المتهم.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق، والتي اصدرت قرارها المتقدم.