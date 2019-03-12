أسامة عقيل: كامل الوزير لا يحتاج إلى شهادة من أحد.. وسيحقق نجاحا كبيرا

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ النقل والطرق بجامعة عين شمس، إن وجود الفريق كامل الوزير داخل وزارة النقل، سيعيد هيكلة القطاع بشكل كامل، موضحا أنه رجل ذو إنجازات كبيرة.





وأضاف في تصريحات هاتفية مع الاعلامية رانيا هاشم ببرنامج " مانشيت "، المذاع عبر فضائية " ONE "، أن الدولة قررت تطوير قطاع السكك الحديدية بشكل كامل بعد حادث قطار محطة مصر ، مستطردا:" الفريق كامل الوزير لا يحتاج الى شهادة من أحد، وسيحقق نجاحا كبيرا".





واوضح ان قطاع السكك الحديدية والنقل يحتاج إلى تطوير شامل خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى حدوث انجاز مهم داخل وسائل النقل المصري لم تشهده الدولة من قبل.



