تأهل محمد الشوربجي وطارق مؤمن للدور الثاني لبطولة كاناري وارف للإسكواش

تأهل اللاعبان المصريان محمد الشوربجى، وطارق مؤمن، إلى الدور الثاني لبطولة "سيتيجولد وولث مانجمانت كانارى وارف للاسكواش" التى تقام خلال الفترة من 10 حتى 15 من مارس الجاري.



وجاء تأهل محمد الشوربجى، المصنف الأول، بعد فوزه على الاسبانى بورخا جولان بشوطن لشوط وكانت نتيجتها 11-7, 9-11, 11-8 فى مباراة استغرقت 47 دقيقة.



بينما تأهل طارق مؤمن المصنف الثالث بعد فوزه على الالماني رافائيل كاندرا بشوطين لشوط وكانت نتيجتها 12-14, 11-4, 11-4 فى مباراة استغرقت 33 دقيقة.



من ناحية اخرى ودع المصرى مروان الشوربجى المصنف الخامس، البطولة، من الدور الاول بعد خسارته أمام الانجليزى داكلان جيمس بشوطين لشوط، حيث وكانت نتيجتها 7-11, 11-5, 11-9 فى مباراة استغرقت 45 دقيقة.