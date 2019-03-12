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رياضة

الشناوي على دكة بدلاء الأهلي أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:11 ص
محمد الشناوى حارس
محمد الشناوى حارس الأهلي
محمد رشاد
قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه جار تجهيز محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليكون على دكة البدلاء في مباراة شبيبة الساورة، يوم السبت المقبل.

وأضاف شوبير فى برنامجه على على فضائية "أون سبورت"، انه اتصل بـ الشناوى للاطمئنان عليه، وأكد له أنه سيكون على دكة البدلاء بعد أن أظهرت الأشعة عدم وجود تورم في القدم.

ويستعد الاهلى لمواجهة فريق شبيبة الساورة الجزائري، فى المباراة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة السادسة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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