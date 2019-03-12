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أخبار العالم

بريطانيا تتوصل لاتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 01:06 ص
تيريزا ماي
تيريزا ماي
أحمد قاسم
أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لإدخال تعديلات ملزمة على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

وغادرت تيريزا ماي، إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية، لإجراء محادثات حاسمة مع رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، بشأن الاتفاق حول "بريكست"، وفق ما أعلن متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، الإثنين.

ويصوّت البرلمان البريطاني مجددا على اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل، وعلى النواب هذه المرة إما الموافقة عليه وإما المخاطرة بالخروج من الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من 3 أسابيع.

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