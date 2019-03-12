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أخبار العالم

إعلان الطوارئ في فنزويلا.. وإغلاق المدارس ووقف الأعمال بسبب أزمة الكهرباء

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:55 ص
البرلمان الفنزويلي
البرلمان الفنزويلي
أ ش أ
أعلن البرلمان الفنزويلي، الذي تسيطر عليه المعارضة، حالة الطوارىء، بعد 4 أيام من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، وذلك بناء على طلب خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة.

وأورد المرسوم الذي تقدم به "جوايدو" ووافق عليه البرلمان الفنزويلي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية، "أعلنت حال الطوارئ على كل التراب الوطني، بسبب الوضع المفجع في البلاد نتيجة انقطاع الكهرباء"، طالبا التعاون الدولي لمعالجة الأزمة في البلاد.

من جهة أخرى، قال وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريجيز، في خطاب بثه التلفزيون، إن "فنزويلا ستعلق أنشطة المدارس والأعمال اليوم الثلاثاء، في ظل استمرار انقطاع الكهرباء.

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