أحمد فهمي: هنا الزاهد معاها باسوورد الموبايل والانستجرام بتاعي

روى الفنان أحمد فهمي، تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنانة هنا الزاهد، قبل ارتباطهما، مشيرًا إلى أنه لم تكن تجمعهما صداقة من قبل، ولكنه شاهدها خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز" حيث أول لقاء بينهما.



ونوه إلى أن ثاني لقاء جمعه بـ"هنا الزاهد" كان في فرح شقيقتها، وقال: "شوفتها من غير ميك أب وأنا بحب شكلها من غيره وكانت قاعدة مع علي ربيع وبعدها بـ3 أيام لاقيته بيكلمني، كنت شاكك انهم متفقين إنهم يخلوني آجي أقعد معاهم في الكافية، وقالتلي أنت إزاي مش عندك إنستجرام؟".



وقالت هنا أن فهمي كان يريد أخذ رقمها منذ لقائهما، لافتة إلى أنها أنشأت حسابا له على "انستجرام"، وما زال لديها الرقم السرى الخاص به، بالإضافة إلى الرقم السري لهاتفه.