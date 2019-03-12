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ثقافة

تاثير اتجاهات الشعر الإسباني في العربي.. أمسية ثقافية بالأقصر

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:56 ص
قصر ثقافة الأقصر
قصر ثقافة الأقصر
أ ش أ
أقيمت أمسية ثقافية شعرية في بيت الشعر بالأقصر، بعنوان "اتجاهات الشعر الإسباني المعاصر وتأثيرها في الشعر العربي" للدكتور طلعت شاهين.

حضر الأمسية الشعرية العديد من رجال الثقافة والشعر بالأقصر، حيث وجهوت الأسئلة للباحث الدكتور طلعت شاهين حول تأثير الشعر الإسباني علي الثقافة واللغة العربية.

وطلعت شاهين هو عضو بالهيئة التأسيسية لمعهد "مسرح البحر المتوسط" في غرناطة، ومحاضر في جامعات إسبانيا، وله العديد من الدواوين الشعرية منها "أغنيات حب للأرض" الصادر عام 1973، و"الغد الأخضر" 1981، وله بالإسبانية "أبجدية العشق" 1986، فضلا عن أعماله المترجمة لجارسيا ماركيز وسواه من كبار أدباء أمريكا اللاتينية.

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