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أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:41 ص
أحمد فهمى وهنا الزاهد
أحمد فهمى وهنا الزاهد
حمزة شعيب
كشف الفنان أحمد فهمي عن مسلسله الجديد "سيد الشحات" الذي ستشاركه بطولته خطيبته الفنانة هنا الزاهد، مشيرًا إلى أن الفنان أكرم حسني من أقرب الشخصيات إليه، وهو مَن شجعه على الارتباط بها.

وقال فهمي، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" مع خطيبته الفنانة الزاهد، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة "dmc": "مرة كنا في كافيه وجُم 3 بنات عشان يتصوروا معايا، وهنا كانت بتلعب بابجي على الموبايل، وواحدة قربت منّي وقالت نبعتلك الصورة ولّا شو، وهنا لما بتتنرفز صوتها بيقلب، وهي عندها نبرة".

وانفجرت الفنانة هنا الزاهد ضاحكة على تقليد أحمد فهمي لصوتها بعد عصبيتها في الكافيه، خلال حديث إحدى المعجبات معه.

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