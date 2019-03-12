هنا الزاهد: أمي ووالدة أحمد فهمي قرأوا فاتحتنا وهو في حمام السباحة

كشف الفنان أحمد فهمى، عن سبب إنفعاله على الجمهور على السوشيال ميديا،:"أنا مقدر إن هنا ممثلة وحلوة، فيه معاكسة بأدب وفي قلة أدب، ولكن المعاكسات التي تكون فيها تجاوز، بأرد على السوشيال ميديا، والناس في الفترة الأخيرة بقت عدوانية.. انتقدني براحتك، ولكن تدخل في حاجات شخصية وتشتمني، هرد واشتمك وأضحك الناس عليك".



وفى سياق آخر قالت هنا الزاهد خطيبة "فهمي"، خلال حوارهما ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "سي بي سي"،:"أحمد فهمي عمل لنا عزومة في بيته، وماما وطنط ليلى (ماما أحمد)، قرأوا الفاتحة، وأحمد كان في حمام السباحة مع كاميليا ابنة شقيقه كريم".