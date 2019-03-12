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أخبار العالم

جوتيريش يشارك في جلسة نقاشية ضمن الدورة 63 للجنة وضع المرأة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:34 ص
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
محمود نوفل
يشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، في جلسة نقاشية، ضمن أعمال الدورة الـ63 للجنة وضع المرأة، حيث تدير الجلسة بومزيل ملامبو نجوكو، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وذكرت الأمم المتحدة في بيانها أن تلك الجلسة تعد بمثابة فرصة للمجتمع المدني للتعاطي مع الأمين العام وقيادته فيما يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين وعمل الأمم المتحدة في هذا الشأن، لافتة الي تلك الجلسة هي جزء من حوار وانخراط مستمرين بين منظمات المجتمع المدني ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

ومن المنتظر أن تقدم اجتماعات لجنة وضع المرأة توصيات ملموسة، بالدعوة إلى سن قوانين أكثر فعالية، والاستثمار في البنية التحتية التي تراعي المنظور الجنساني، كالنقل والتخطيط العمراني بما يتناسب مع احتياجات النساء والفتيات، وتوسيع نطاق الخدمات العامة عالية الجودة بتكلفة ميسورة، وتوسيع خدمات الرعاية، وتحسين فرص التوظيف للنساء، وظروف عملهن، وحقهن في التنظيم والتفاوض الجماعي، وتحسين البيانات والأدلة.

ويشارك في فعاليات لجنة وضع المرأة هذا العام أكثر من 9 آلاف من ممثلي أكثر من 1030 منظمة أهلية سجلوا لحضور أعمال هذه الدورة، بجانب 17 اجتماعا رسميا، بما في ذلك طاولة وزارية مستديرة، وجلسات تفاعلية رفيعة المستوى وندوات للخبراء، وكذا أكثر من 280 فعالية جانبية تستضيفها الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة، و400 فعالية موازية تستضيفها منظمات المجتمع.

ومن المقرر أن تبحث الدورة الـ63 خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس والتي انطلقت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، عددا من القضايا الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحقيق تغيير مستدام لصالح المرأة، فيما يتعلق بمجالات السلامة، والصحة، والعمل مدفوع الأجر، والتعليم وأوقات الراحة، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

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