شاهد.. آخر فيديو صوِّر داخل الطائرة الإثيوبية المنكوبة

نشرت صحيفة "مترو" البريطانية، آخر مقطع فيديو تم التقاطه على متن الطائرة الإثيوبية المنكوبة، التي تحطمت بعد دقائق من إقلاعها، وعلى متنها 157 راكبا من 33 دولة.



الفيديو نشرته سيدة روسية، تدعى "يكاتيرينا بولياكوف"، وعلقت عليه: "أخبار سيئة، ساعة ونصف ونطير إلى كينيا، إنه الفيديو الأخير من مطار أديس أبابا".



وأظهر المقطع المتداول لحظة صعود الركاب إلى الطائرة المنكوبة.



