الصليب الأحمر: عودة 20 ألف عراقي من سوريا لبلدهم في غضون أسابيع

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، إنه من المتوقع إعادة قرابة 20 ألف عراقي في سوريا، بينهم نساء وأطفال فروا من آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي، إلى بلدهم، في غضون أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد.



وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال تصريحات لوكالة "رويترز" : "يوجد عدد كبير من أصل عراقي بين من وصلوا إلى مخيم الهول. الأرقام ليست رسمية لكننا نتحدث على الأرجح عن حوالي 20 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال".



وأضاف: "عبرت الحكومة العراقية عن رغبتها في إعادة هؤلاء الناس، لكن من الواضح أن الوضع ينطوي على تحديات. هؤلاء الناس يُعتبرون تهديدا أمنيا، وهذا بالتالي يعني أنه سيتعين عليهم المرور عبر عملية فحص".



واستطرد:"لا يوجد موعد رسمي" على حد علمه لعملية الانتقال الضخمة..."لكنها، على حد فهمنا، مسألة أسابيع أو شهور".