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منوعات

شاب يحير الملايين على الإنترنت بسبب صورة ومرآة.. فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:18 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة مترو البريطانية مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في الساعات القليلة الماضية، يظهر خدعة بصرية أصاب الملايين بالحيرة.

وظهر الشاب "شون ريشوار" وه ينظر إلى نفسه في مرآة بأحد المتاجر، ثم أظهر نسخة ثالثة من نفسه ومن بعدها انعكاسًا رابعًا، وأنهي الفيديو، لتبدأ حالة الحيرة الشديدة على منصات التواصل الاجتماعى.

وزعم الكثيرون أن الشاب صور الفيديو بمساعدة توأم له، إلا أنه نفى ذلك بنفسه، وقال إن شقيقه بالفعل الذى صوره ويدعي "كريستيان"، ولكنه ليس توأمًا له.

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