سليمان عرادة: منظومة التأمين الصحي بشمال سيناء تكافلية

قال الدكتور سليمان عرادة مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بشمال سيناء، إن التأمين الصحي في مصر هو نظام تكافلي يقوم على مساعدة القادر لغير القادر في العلاج، مشددًا على أن ما يثار عن أدوية التأمين الصحي ومدى فاعليتها هو محض افتراء وشائعات يرددها البعض بهدف النيل من مؤسسات الدولة.



وأوضح عرادة - خلال لقائه في فرع المجلس القومي للمرأة بالعريش، برئاسة إحسان داود الغالي، في إطار احتفالات الفرع بيوم المرأة العالمي ومئوية المرأة المصرية- أن القادر يدعم غير القادر في صرف الأدوية والعلاج وإجراء التحاليل والعمليات الجراحية وغيرها عن طريق التأمين الصحي.



وأضاف أن التأمين الصحي مجنى عليه بسبب الشائعات المغرضة التى تستهدف النيل من مؤسسات الدولة، ومنها ما يثيره البعض ويتناقله البعض الآخر دون التحقق منه بأن أدوية التأمين الصحي تقل فاعليتها عن الأدوية الخارجية، في حين أن الأدوية والأصناف واحدة ومنتجة من نفس الشركات التى توردها إلى التأمين الصحي مثلما توردها إلى الصيدليات الخارجية وبنفس المواد والفاعلية ، وأن ما يثيره البعض هو مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.



وأكد توافر جميع الأدوية في صيدليات التأمين الصحي، وأنه يتم تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمنتفعين من كشف وعلاج وتحاليل وأشعات وعمليات جراحية ، وأن ما يثيره البعض بخلاف ذلك غير صحيح.



وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل الذي يضمنه القانون الجديد في دور الإعداد حاليا لبدء تنفيذه في محافظة بورسعيد اعتبارا من شهر يونيو المقبل، وسيتم تطبيقه تباعا في محافظات القناة وسيناء تمهيدا لتعميمه على مستوى الجمهورية ، ويتضمن استفادة جميع أفراد الأسرة منه بلا تفرقة.



وأعلن نشر خدمات التأمين الصحي في باقي مراكز المحافظة بخلاف العريش العاصمة، حيث تم افتتاح عيادة في الشيخ زويد وأخرى في بئر العبد ملحقا بكل منهما صيدلية لصرف العلاج مجانا ، وأنه تم بالتنسيق مع مديرية الصحة التعاقد مع المستشفيات في وسط سيناء للكشف على أبناء المنطقة من المنتفعين بالتأمين الصحي وصرف العلاج اللازم لهم على نفقة التأمين الصحي.



وأشار إلى افتتاح صيدلية اقتصادية داخل مقر الفرع بالعريش لصرف أي أدوية يتعذر صرفها من الصيدلية الداخلية بالتأمين الصحي نظير ربع القيمة فقط (للمنتفعين بالتأمين الصحي).