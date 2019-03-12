حماية المستهلك: الشكوى حق للمواطن وإلزام على أجهزة الدولة.. فيديو

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يسعى لتطوير نفسه عن طريق تسهيل الإجراءات في استقبال شكاوى المواطنين بالشوارع وجميع محافظات مصر، موضحا أن الجهاز يخول له التعامل والتفاعل واتخاذ الإجراءات، تأكيدًا أن الشكوى حق المواطن والتزام أجهزة الدولة في حل المشكلات.



وأضاف عبدالمعطي خلال حواره ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن قانون حماية المستهلك الجديد نظم التجارة الإلكترونية أو الشراء عن بعد، ووضع ضوابط تحمي المستهلك وعلى التاجر أن يعلن الإعلان الصحيح الذي يساعد في إيصال المواصفات الصحيحة للمستهلك ويحميه من النصب.