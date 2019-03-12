أبرز أخبار التوك شو.. البرلمان يكشف عن كواليس جديدة بشأن التعديلات الدستورية وقانون فصل المتعاطين للمخدرات.. وأحمد موسى وعمرو أديب يهاجمان beIN sport

تناولت برامج التوك شو، أمس الإثنين، العديد من القضايا المهمة، بجانب استضافات ومداخلات هاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



وفيما يلي أبرز تلك الفيديوهات:





أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة







روى الفنان أحمد فهمي، تفاصيل أول لقاء جمعه بالفنانة هنا الزاهد، قبل ارتباطهما، مشيرًا إلى أنه لم يكن تجمعهما صداقة من قبل، ولكنه شاهدها خلال العرض الخاص لفيلم "حرب كرموز" حيث أول لقاء بينهما.



وأضاف "فهمي" خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc" بحضور الفنانة هنا الزاهد، أنه كان يرتدي نظارة شمس في ذلك اليوم، مضيفا: "كنت عايز أعمل نمرة عشان أكون جامد والنمرة مأكِّلتش مع حد، ومفيش حد عبرني، لكن «هنا» قالت لي إيه اللي أنت عامله ده؟ لبس نظارة بالليل؟".



وأكمل: "كنت فاكرها بيئة عشان موضة الشعر الأصفر والعيون الخضراء دي بتكون مضروبة في مصر ولما خرجت برا لقيت واحد من برا المجال بيقولي إيه ده أنت قاعد مع هنا الزاهد دي قمر أنا كنت في الكنافة ومعرفش حاجة وأنها مكسرة الدنيا روحت راجع قاعد معها تاني بس مأخدتش رقمها".



ونوه إلى أن ثاني لقاء جمعه بـ"هنا الزاهد" كان في فرح شقيقتها، وقال: "شوفتها من غير ميك أب وأنا بحب شكلها من غيره وكانت قاعدة مع علي ربيع وبعدها بـ3 أيام لاقيته بيكلمني كنت شاكك انهم متفقين إنهم يخلوني آجي أقعد معاهم في الكافية، وقالتلي أنت إزاي مش عندك إنستجرام؟".





تعليق قوي من عمرو أديب بعد إلغاء بث beIN sport في السعودية.. فيديو







علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار الاتحاد الآسيوي بإلغاء البث الحصري لقنوات "بي إن سبورت"، في السعودية.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" «اتحاد الكرة الآسيوي قرر إنه هيكسر احتكار بي إن سبورت في السعودية، وإن شاء الله دي تكون البداية إن الاحتكار بتاعهم يتم كسره في أماكن كثيرة».



وأضاف: «نفسي مصر تعمل مع الاتحاد الإفريقي زي ما الاتحاد السعودي عمل مع الاتحاد الآسيوي، لإن الحاجات إللي تتعمل في مصر يبقي من حق مصر بثها»، موضحا: «الاتحاد الآسيوي طلب من الاتحاد السعودي توفير الكاميرات والمعدات والمعلقين لعمل البث».



وأشار: «نستطيع في مصر أن نقوم بنفس الشيء، ومصر قوية جدا داخل الاتحاد الإفريقي، ونقول لهم أسوة بما حدث مع الاتحاد السعودي»، متابعا: «أنا بكلم الجهات المعنية في مصر إنهم يكلموا الاتحاد الافريقي ويقولوا لهم إحنا إزاي نعمل زي الاتحاد الآسيوي وإزاي الحاجات إللي بتحصل علي أرضنا تبقي ملكنا».



وأردف: «إضرب في بي إن سبورت اليومين دول علشان الضرب فيهم حلال».



ريهام سعيد تكشف سبب امتناع سيدات الشوارع عن التواجد داخل دور الرعاية







كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن سبب امتناع سيدات الشوراع عن الاحتواء داخل أحد دور الرعاية قائلة: " الفلوس هي السبب".



وعرضت خلال تقديمها برنامج " صبايا "، المذاع عبر فضائية " الحياة "، تقريرا قامت بتصويره مع إحدى سيدات الشوارع وامتلاكها أحد الأموال التي تقدر بقيمة " 20 جنيه "، خلال ثلاث دقايق .



وتابعت :" البلد مش هتقوم غير بأبنائها ،الفلوس اللي مع سيدات الشوارع، المواطنين السبب فيها في ظل تعاطف الدولة من أجل القضاء على المتواجدين داخل الشوارع وحمايتهم ".



شاهد.. أول ما طلبه كامل الوزير من المواطنين







ناشد كامل الوزير، وزير النقل الجديد، في أولى تصريحاته بعد توليه منصب وزير النقل خلفًا للدكتور هشام عرفات عقب تقديم استقالته بعد حادث قطار محطة مصر، المواطنين بضرورة الحفاظ على نظافة السكة الحديد والالتزام بقواعدها.



وأضاف "الوزير" خلال لقاء بث عبر برنامج "مساء دى إم سى" المذاع عبر فضائية "دى إم سى": "محتاجين المواطن يساعدنا في القطارات ويعمل على نظافتها وتنظيم أسلوب قطع التذاكر، والالتزام بسلوكيات ركوب القطار"، مؤكدًا أن الشعب المصري يتمتع بقدر كبير من الوعي والاستجابة للتوجيهات والإرشادات، متابعًا: "لازم يكون في حد يوجه وحد ينفذ وحد يتابع التنفيذ".



عمرو أديب: يسرا تقترب من سن النضج وبتصغر كل سنة







هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنانة يسرا بعيد ميلادها، معقبا: «كل سنة وإنت طيبة يا يسرا».



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا بحب يسرا وأعرفها من زمان، ولو عايز تلخص حياة يسرا في كلمة فهي الجدعنة، ويسرا جدعة، وعمر ما حد طلب منها حاجه».



وأضاف: «يسرا صاحبة صاحبتها والأجمل أن يسرا الآن تقترب من سن النضج، وبتصغر كل سنة وبتحافظ على قوامها وشكلها، ودائما سعيدة في كل المصائب والمشاكل».



أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة





قال كامل الوزير، وزير النقل، في أولى تصريحاته بعد توليه منصب وزير النقل، وأدائه القسم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك حرصا شديدا من قبل الرئيس ورئيس الوزراء على تطوير منظومة النقل وهيئات الوزارة بالكامل وليس السكة الحديد فقط، متابعًا: "وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط".



وأضاف "الوزير" خلال لقاء بث عبر برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة اليومية والاحتياجات اليومية للمواطن، موضحًا أنه من الطبيعي أنه لا يوجد احتكاك كبير بالموانئ ولذلك ليس لها أهمية كبيرة مثل السكة الحديد.



وأشار: إلى أن هناك قطاعات بهيئة السكة الحديد هامة جدًا وثقيلة جدًا غير السكة الحديد ولكن السكة الحديد هي الشغل الشاغل حاليًا نظرًا لما يحدث، موضحًا أن الرئيس طرح خطة طموحة لإنشاء هيئة سكة حديد آمنة متطورة نظيفة منضبطة خلال عام 2030.

تامر أمين: قبل كتابة كلمة ضع والدة الشهيد نصب عينيك





قال الإعلامى تامر أمين أنه يريد إيصال رسالة للمصريين قبل كتابة كلمة أو التحدث عن فتن أو أمور أخرى يجب أن تضع صورة أم الشهيد أمام عينيك قبل.



وأضاف أمين فى برنامجه " أخر النهار" هيجيلك قلب تخرب البلد وتحدث فتنة تدمر البلد إذا وضعت والدة الشهيد أمام عينيك، مشيرا إلى أنه يجب أن نحافظ على بلادنا.



وتابع برجاء من تكون نيته سليمه أن يفكر فى كلمته قبل أن يكتبها وتصبح رصاصة فى ظهر البلد .

أحمد موسى عن سحب البطولة الآسيوية من bein sport: دفعت رشاوى







قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن القناة القطرية بي إن سبورت دفعت رشاوى للحصول على البطولة الآسيوية؛ موضحا أن الاتحاد الآسيوي الغى ذلك.



وأوضح موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن قطر تواجه حالة من الفوضى والتخبط مع قرب تنظيم كأس العالم؛ واحتراق ملعب كان يستضيف عدد من المباريات.



وأكد موسى أن الشعب القطري في حالة من الغليان بسبب الفشل المدوي القطري في الملف الكروي؛ موضحا أن القطريين دشنوا هاشتاج «السعودية تلغي احتكار بين سبورت».

برلمانية تكشف تفاصيل إجراءات فصل متعاطي المخدرات من الوظائف



قالت منى منير، عضو مجلس النواب، إنه في حال ثبوت موظف تعاطي المخدرات سيتم فصله من وظيفته وإحالته إلى النيابة العامة؛ مشيرة إلى أن أحد بنود المادة 177 من قانون الخدمة المدنية تتضمن فصل الموظف في حال عدم لياقته الصحية في حال إدمانه للمخدرات.



وأوضحت منير، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إنها تعمل منذ عامين على القيام بالتوعية ضد مخاطر الإدمان وحملة محمد صلاح أنت الأقوى من المخدرات في المدارس، منوهة أن مجلس النواب مهمته تعديل القوانين، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق جرس إنذار بعد حادث قطار محطة مصر.



وتابعت، أن مجلس النواب خلال العام الماضي جرم مخدر الاستروكس وكانت من ضمن النائبين المطالبين بتجريم ذلك المخدر.



وكشفت عضو مجلس النواب، أن 10% من التعاطي في مصر زيادة عن المعدلات العالمية بواقع 72% من الذكور و 27% من الإناث وهي نسبة مرتفعة للغاية.

برلماني: دعوة الشخصيات العامة إلى مناقشات علنية للتعديلات الدستورية





قال إيهاب الطماوي؛ عضو مجلس النواب؛ إن مجلس النواب سوف يوجه دعوات للشخصيات العامة وأصحاب الخبرات والاستماع لرأيهم في التعديلات الدستورية؛ موضحا أن التعديلات الدستورية ستكون إضافة ضامنة تمثيل كل فئات المجتمع في البرلمان المقبل.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن جلسات المناقشات على التعديلات الدستورية ستكون علنية يعقبها الاستفتاء على الدستور؛ لافتا الى أن الشعب المصري هو صاحب القول الفصل في هذه التعديلات .



وأكد الطماوي أن المناقشات ستكون على مدار أسبوعين في 6 جلسات نقاشية .



