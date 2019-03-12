حماية المستهلك: ضبط 32 ألف فلتر سيارة مغشوشة خلال شهر واحد

أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم ضبط 32 ألف فلتر سيارة مغشوشة في كفر الشيخ، خلال شهر فبراير.



واوضح عبد المعطي، خلال حواره مع برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.



وأضاف أنه تم أيضا ضبط عدسات لاصقة مصنعة "تحت بير السلم" تُباع على الرصيف، بالإضافة إلى كمية من زيت الطعام في شرم الشيخ مصنعة عام 2018 ومدون عليها تاريخ الإنتاج 2019، واتخذت الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن أجهزة الدولة لا يمكن أن تعمل بمعزل عن المجتمع.



وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن كل المواطنين شركاء معنا في حماية المجتمع، وواجبنا عليه حمايته، مطالبًا الأهالي بإبلاغهم بأية مخالفة يرونها.