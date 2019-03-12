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لليوم الثاني.. الوفد الياباني الاستثماري يواصل برنامج زيارته للقاهرة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:45 ص
جانب من المنتدي من
جانب من المنتدي من المصري الياباني
محمود نوفل
يواصل الوفد الياباني المكون من 40 شركة زيارته للقاهرة لليوم الثاني علي التوالي ولقاء عدد من المسئولين المصريين لبحث سبل التعاون بين البلدين وزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.

والتقى الوفد بحضور سفير اليابان بالقاهرة ماساكي نوكي في اليوم الأول له الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة ، وكذا الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس .

وكان الوفد الياباني وعلى رأسه هيرويوكي إيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" و ساتوشي أوزاوا، رئيس مجلس الأعمال الياباني المصري ومستشار شركة تويوتا تسوشو كوربوريشن، أكد خلال لقائه بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزير التجارة والصناعة الاهتمام الكبير الذي تبديه الشركات اليابانية تجاه مصر، وقدما توصيات بشأن ضرورة تشجيع التصدير ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الحث على صياغة تدابير التنمية الصناعية المحلية لتشجيع الاستثمار.

ومن وعبّر عمرو نصار وسحر نصر، عن أملهما في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر من جانب الشركات اليابانية، مؤكدين حرصهما على السعي من أجل المزيد من التحسن في مناخ العمل والاستثمار في مصر).

وأجرى أعضاء البعثة مِمَن زاروا مدينة الإسماعيلية، جولة تفقدية لقناة السويس، استمعوا خلالها لشرح عن أهمية مصر وموقعها الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وتمتلك تعدادا سكانيا يبلغ حوالي 100 مليون نسمة أغلبهم من الشباب ولديها إمكانات واعدة في مجال الاقتصاد والأعمال.

وفي المساء، أقام مجلس الأعمال المصري الياباني حفل عشاء استقبال على شرف البعثة، حضره ما يقرب من 150 شخص من الشخصيات المعنية بمجال الأعمال من البلدين وفي مقدمتهم وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط.

وتعد تلك البعثة التي قام بالإعداد والتخطيط لها هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو" ومجلس الأعمال الياباني المصري، أكبر بعثة أعمال يتم إيفادها إلى مصر منذ زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لمصر في يناير 2015.

وتضم هذه البعثة 80 عضوا، يمثلون 40 شركة تعمل في مجالات مختلفة، منها شركات تجارية وتصنيع مثل صناعة السيارات وغيرها علاوة علي الخدمات اللوجستية والمالية.

وبعد أن تلقت الدولة المصرية، دعوة للمشاركة في المؤتمرين الدوليين الهامين واللذان يتم تنظيمهما في طوكيو خلال الفترة المقبلة، وهما قمة مجموعة العشرين G20 بمدينة أوساكا يومي 28 و29 يونيو، وقمة مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD Ⅶ) بمدينة يوكوهاما من 28 إلى 30 أغسطس.

وعبَّرت السفارة اليابانية، في بيان سابق لها، عن آمالها أن تلعب مصر في موقع رئاسة الاتحاد الإفريقي، دورًا هامًا في كلا القمتين، معربة عن تطلعاتها ان تساهما في تعزيز التعاون الثنائي بين القاهرة وطوكيو.

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