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اقتصاد

الشرقية للدخان تعقد عموميتها العادية وغير العادية 1 أبريل

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:02 ص
الشركة الشرقية للدخان
الشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى"
علياء فوزى
تعقد الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) برئاسة عماد الدين مصطفى، والتابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، الجمعية العامة العادية وغير العادية لها يوم الإثنين 1 أبريل.

وستنظر الجمعية العامة غير العادية فى البدء باتخاذ إجراءات توفيق اوضاع الشركة وانتقالها من احكام القانون 203 لسنة 1991، الى أحكام قانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك فى ضوء انخفاض نسبة ملكية الشركة القابضة الكيماوية والاشخاص الاعتبارية وبنوك القطاع العام عن 51% من رأسمال الشركة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك من الجهات المختصة.

وطرحت الشركة القابضة الكيماوية 4.5% من حصتها في الشركة الشرقية للدخان فى البورصة لتنخفض نسبة ملكية القابضة من 55 الى 50.5% وذلك ضمن المرحلة الاولى برنامج الطروحات الحكومية ويمثل هذا الإجراء خطوة أولى في إطار تنفيذ لدعم وتنشيط البورصة المصرية والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.

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