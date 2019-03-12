الشرقية للدخان تنتج 22 مليار سيجارة و21 ألف طن معسل خلال 2019-2020

وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان التابعة للشركات القابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، على مشروع الموازنة الخاصة بالشركة، للعام المالي المقبل 2019- 2020.



واستهدفت الشركة تحقيق صافي ربح- بعد خصم ضريبة الدخل- قيمته 3.8 مليار جنيه مقابل 3.250 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بنسبة زيادة قدرها 17%.



وتوقعت أن يبلغ ما يؤول للخزانة العامة للدولة 67.8 مليار جنيه بالموازنة، مقابل 57.5 مليار جنيه في خطة العام المالي الجاري بزيادة 18%.



وقدرت "الشرقية للدخان" سعر الصرف في موازنة العام المالي الجديد عند 18 جنيهًا للدولار الواحد.



وتخطط الشركة خلال العام المالى المقبل لإنتاج ما قيمته 86.734 مليار جنيه للسوق المحلي وأسواق التصدير، متضمنة 21.9 مليار سيجارة أجنبية (تصنيع للغير)، كما تستهدف إنتاج 20.7 ألف طن للمعسلات.