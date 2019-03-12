حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري يشيد بقرارات بوتفليقة

ثمَّن حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري "الأفلان"، الذي يقود الائتلاف الحاكم، القرارات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس الإثنين.



وأعرب الحزب، في بيان ، عن ارتياحه الشديد للقرارات التي تعد استجابة لمطالب الشعب الجزائري.



وبخصوص تأجيل الانتخابات والذهاب الى حكومة كفاءات ، أشار الى أنها تمثل فرصة للطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني للانخراط والمساهمة في تحقيق هدف بناء الجزائر الجديدة.



وأكد الحزب حرصه الشديد على العمل لتنفيذ هذه القرارات الى جانب كل القوى الوطنية بما يتوافق وطموحات الشعب.