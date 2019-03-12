واشنطن تحذر برلين من التعاون مع هواوي الصينية

حذرت واشنطن، برلين، من أن استخدامها "جهات غير موثوق بها" لإنشاء بنيتها التحتية للجيل الخامس من الاتصالات، سيضر بتبادل المعلومات الاستخباراتية بين البلدين، وسط نقاش محوره ما إذا كانت شركة هواوي الصينية يمكن أن تشكل تهديدا بالتجسس على البلاد.



وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد جرينيل، حذر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، الجمعة، من أنه إذا حدث ذلك؛ فإن الولايات المتحدة ستخفض تبادل الاستخبارات والمعلومات مع ألمانيا.



وأوضح المتحدث باسم السفارة الأمريكية، لوكالة الأنباء الفرنسية الرسمية (فرانس برس)، أمس الإثنين، أنه لن يعلق على الاتصالات الدبلوماسية. ولكن موقف واشنطن بشأن أمن شبكة الجيل الخامس معروف.



وبيًن قائلا “بالنسبة لوجود مزودين غير موثوق بهم في شبكات بلد حليف، فإن ذلك قد يثير أسئلة مستقبلية حول نزاهة وسرية الاتصالات الحساسة داخل ذلك البلد، وكذلك بين ذلك البلد وحلفائه”.



وقال إأن “ذلك يمكن في المستقبل أن يعوق التعاون النشط وبعضا من تبادل المعلومات. نحن نجري حوارا مكثفًا مع حلفائنا حول سبل تأمين شبكاتنا للاتصالات لضمان استمرار العمل المشترك”.



وتعتمد ألمانيا، مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي، بشكل كبير على المعلومات الاستخباراتية الأمريكية بشأن الإرهاب وغيره من التهديدات التي توفرها وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) وغيرهما من أجهزة الاستخبارات.



واستبعدت الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى "هواوي" من عروض تطوير البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، خشية المخاطر الأمنية التي تمثلها الشركة المقربة من الحكومة الصينية.



ونفت الشركة الصينية العملاقة اتهامات التجسس.



وتبنت ألمانيا موقفا حذرا من القضية رغبة منها في عدم الانجرار الى الخلاف الأمريكي الصيني حول عدد من القضايا من بينها التجارة.



وصرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه من الضروري التحدث مع بكين “لضمان أن لا تقدم الشركة جميع البيانات المستخدمة إلى الدولة الصينية، بل أن تكون هناك ضمانات”.



وتمكنت هواوي من أن تصبح مزودا رائدا للمعدات الأساسية لشبكات الهواتف الجوالة وخصوصا في أسواق الدول النامية بفضل انخفاض أسعارها.



ورغم أن ألمانيا هي الدولة الرائدة في أوروبا اقتصاديا، إلا أن بنيتها التحتية للاتصالات غير متقدمة بحيث يستخدم معظم الألمان الجيل الثالث.



ويفترض أن تكون شبكة الجيل الخامس أسرع بـ100 مرة من الجيل الرابع، وتعتبر الخطوة التالية في الثورة الرقمية إذ تسمح بانتقال البيانات في الوقت نفسه لإرسالها.