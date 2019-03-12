ابتكار جديد لتقشير الخضروات

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب مصري، في أحد الشوارع، يعرض ابتكارا لتقشير الخضروات بطريقة سهلة وسريعة.



وتحدث بعض متداولي الفيديو، عن أن هذا المقطع القصير تم تسجيله في أحد شوارع محافظة أسوان، جنوب مصر.



وابتكار الشاب عبارة عن جزئين، مصنوعين من مواد معدنية بسيطة، الأول لتقشير البطاطس والخضار بسرعة وسهولة، وإلى هنا فهذا ليس ابتكارا، لأن مثله منتشر جدا، ولكن الجديد به هو إضافات تساعد على التقطيع أيضا بيُسر، أما الجزء الثاني غرضه تقطيع الخضار بعد تقشيره إلى أشكال دائرية.



وأبهر الشاب المصري، الأشخاص الذين شاهدوه وهو يعرض ابتكاره البسيط، الذي يتجول به في الشوارع ليبيعه بأسعار رخيصة، ليس لبساطته فقط، بل لطريقة عرضه الجذابة أيضا.



المقطع القصير ليس الأول الذي يتم تسجيله لهذا الشاب، إذ ظهر في عدد آخر منها عبر مواقع التواصل المختلفة، يعرض بها ابتكاره أيضا في أنحاء مصر.



وانتشر عدد كبير من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت لأشخاص يعرضون طرقا مختلفة من ابتكاراتهم السهلة والبسيطة والمتنوعة لتقشير الخضار بسرعة، منها استخدام اليد والماء فقط دون أي آلات، ومنها من استخدم آلات بسيطة لا يخطر على بال أحد أن يستخدمها لهذا الغرض.