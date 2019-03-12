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بين الناس

أهالي قرية شوني بالغربية يشكون قلة عدد مكاتب البريد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
كريم ناصر
بعث القارئ "وليد السيد" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخباري، برسالة، عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو فيها من عدم وجود مراكز بريد كافية في قرية شوني بالغربية.  

وٱوضح " وليد " ان قرية شونى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية تعانى من فقر فى عدد مراكز البريد فلا يوجد غير واحد فقط يخدمها والقرى المجاورة، ويعاني أيضا من فقر فى الإمكانيات وعدد الموظفين، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المحافظة عدة مرات ولكن بلا رد.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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