آخر كلمات العالم المغربي ضحية الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. فيديو

تداولت وسائل إعلام جزائرية، مقطع فيديو مؤثر، لأرملة عالم الفيزياء النووية بجامعة الحسن الثاني في المغرب، الحسن السيوطي، الذي راح ضحية حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت، صباح الأحد، وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.



وقالت أرملة السيوطي، إن زوجها اتصل بها هاتفيا عند وصوله إلى أديس أبابا، وأخبرها أن الطائرة قد فاتته، لذلك هو مضطر لأخذ طائرة أخرى لإكمال رحلته إلى نيروبي، حيث كان يمثل جامعة الحسن الثاني في مهمة علمية.



وأضافت أن زوجها كرَّس حياته للبحث العلمي، ولأسرته وحسب، وأن خبر وفاته كان صدمة بالنسبة لها، وتمنت لو كان زائفا.



وينحدر السيوطي من مدينة تافراوت، وقد كان من الباحثين المغاربة الأوائل الذين حصلوا على الدكتوراه في الفيزياء النووية من فرنسا، منذ حوالي 35 سنة.



