السجن مدى الحياة لـ منفذ هجوم المتحف اليهودي في بروكسل

قضت في بروكسل، بالسجن مدى الحياة، على المواطن الفرنسي "مهدي نموش: بعد إدانته بارتكاب 4 عمليات اغتيال إرهابية في مايو 2014 بالمتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية.



وعبَّرت أسر الضحايا والناجين من هجوم المتحف اليهودي، عن ارتياحهم في نهاية محاكمة استمرت شهرين تقريبا، وشابها جدل بشأن ما وصفوه بنظريات مؤامرة من فريق الدفاع، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".



وقال نموش (33 عاما)، والذي خطط للهجوم بعد عودته من سوريا، للمحكمة إن "الحياة تستمر" قبل مداولات هيئة المحلفين النهائية بشأن مدة عقوبته.



وولد "مهدي نموش" ونشأ في شمال فرنسا، وعاد قبل فترة وجيزة من تنفيذ العملية من سوريا، حيث قاتل إلى جانب جماعات متشددة، ويشتبه بأنه احتجز 4 صحفيين فرنسيين في سوريا.



