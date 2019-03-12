ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السجن مدى الحياة لـ منفذ هجوم المتحف اليهودي في بروكسل

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:51 ص
مهدي نموش
مهدي نموش
أحمد قاسم
قضت في بروكسل، بالسجن مدى الحياة، على المواطن الفرنسي "مهدي نموش: بعد إدانته بارتكاب 4 عمليات اغتيال إرهابية في مايو 2014 بالمتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية.

وعبَّرت أسر الضحايا والناجين من هجوم المتحف اليهودي، عن ارتياحهم في نهاية محاكمة استمرت شهرين تقريبا، وشابها جدل بشأن ما وصفوه بنظريات مؤامرة من فريق الدفاع، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وقال نموش (33 عاما)، والذي خطط للهجوم بعد عودته من سوريا، للمحكمة إن "الحياة تستمر" قبل مداولات هيئة المحلفين النهائية بشأن مدة عقوبته.

وولد "مهدي نموش" ونشأ في شمال فرنسا، وعاد قبل فترة وجيزة من تنفيذ العملية من سوريا، حيث قاتل إلى جانب جماعات متشددة، ويشتبه بأنه احتجز 4 صحفيين فرنسيين في سوريا.

ترشيحاتنا

زيدان يكشف موقفه من عودة كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار هيونداي جيتز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

هذا ما يحدث اذا تناولت ملعقة من الكمون لمدة ثلاثة أشهر

علي جمعة: في هذه الحالة تسقط نفقة الزوجة ومؤخر الصداق

أحمد شوبير: الأهلي وضع شرطا للترحيب بتأجيل مباراة الزمالك والمقاولون.. فيديو

تعليق قوي من عمرو أديب بعد إلغاء بث beIN sport في السعودية.. فيديو

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12/3/2019 في مصر والدول العربية

الصحة توضح حقيقة منع المتحدث باسمها من دخول مكتب الوزيرة

أول تعليق من فرنسا على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات

رئيس العلوم الصحية: مستعدون لكتابة تعهدات للأطباء لضمان حقوقهم

عمرو أديب لـ محمد صلاح: مش عايز أشوفك جنب رونالدو.. فيديو

أول رد من لاعب الأهلي السابق على شكوى الزمالك ضده

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟