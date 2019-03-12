مواطن يشكو من تعديات أصحاب المحلات بالمطرية

بعث القارئ "وليد على"، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تعدى أصحاب المحلات التجارية بالمقاهى والمحلات التجارية بالمطرية بالقاهرة.





وأوضح "وليد"، أن شارع الخارجة التابع لحى المطرية يعانى من تعديات أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المقاهى على مساحة الأرصفة والشوارع، ما ينشر نوعًا من البلطجة بالحى، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الحى عدة مرات ولكن بلا رد.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.